Резиденты особых экономических зон смогут быстрее получать крупные суммы в кредит

Власти разрешат компаниям из ОЭЗ указывать в качестве залога земельные участки, которые были взяты в аренду у государства.

Министерство экономического развития собирается простить процедуру получения заемных средств для компаний в особых экономических зонах (ОЭЗ).

С таких организаций снимут запрет на передачу в залог участков, расположенных в ОЭЗ. В основном это земля, которая находится в собственности государства и предоставляется резидентам в аренду. Именно эти земельные участки будет можно указать в качестве предмета залога при получении кредита в банках. Об этом пишут «Известия».

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже дала положительный отзыв на законопроект. Авторы ожидают, что изменения позволят бизнесу привлекать более крупные суммы финансирования.

«Мера, предложенная Минэком, необходима, если предпринимателю требуются инвестиции при строительстве объектов в особых экономических зонах. Для банка залог прав на аренду сам по себе — не ликвидный актив, такой как, например, торговый центр. Но эта мера необходима для выдачи инвестиционного кредита на строительство», — сообщил Сергей Тиньков из РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Сейчас в РФ действует 53 особых экономических зон, в них работают больше 1,2 тыс. компаний, из которых в деятельности 109 организаций задействован иностранный капитал из 33 государств. Предприятия в ОЭЗ пользуются льготами по налогу на прибыль, на имущество, на землю и НДС.