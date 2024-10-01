Повышенный улитьсбор приведет к дефициту фур в логистике

Высокие ставки по договорам лизинга и повышенный утилизационный сбор с большегрузов негативно скажется на работе транспортно-логистических компаний. Бизнес просит Минпромторг решить эту проблему.

С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора для грузовиков массой 12-20 тонн выросли на 70-85%. Средняя стоимость фур резко подскочила на 12% и достигла 9,2 млн рублей, а сцепка стоит 20 млн.

Дополнительные ежемесячные расходы перевозчиков на уплату утилизационного сбора увеличатся на 16-26 тыс. рублей.

Изменения могут привести к тому, что китайские и российские большегрузы станут недоступными для бизнеса. Ассоциация дилеров и перевозчиков просит Минпромторг принять меры, чтобы не допустить дефицита новых фур в автопарках. Об этом пишут «Известия».

«Фактически введены запретительные меры, чтобы побудить иностранных производителей локализовать сборку грузовиков в России, однако такой шаг привел к неожиданному результату», — сказал директор по внешнеэкономической деятельности Sinoway Group Александр Строчков.

Российские заводы не способны заменить импорт. Они выпускают около 20 тыс. грузовых автомобилей в год, тогда как рынку нужно 50 тыс.

Кроме утилизационного сбора на деятельность перевозчиков повлияет и рост стоимости лизинга на фоне повышения ключевой ставки Центробанка. Из-за этих изменений в октябре 2024 года уже перестали продаваться китайские и российские тягачи. Ставки по некоторым лизинговым контрактам превышают 27-29%, поэтому компании отказываются от обновления автопарков.

«До 80% фур продается в пятилетний лизинг, а при ставке 27% это означает, что за указанный срок придется выплатить фактически двойную стоимость приобретенной техники», — объяснил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Виталий Киселев.

Перевозчики и автодилеры считают, что государство может субсидировать лизинговую ставку, предоставив льготные кредиты на покупку большегрузов. Приемлемой ставкой лизинга будет 12%.