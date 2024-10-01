Роструд: может ли работник сам прервать свой отпуск

Онлайнинспекция.рф при Роструде разъяснила вопрос об отзыве из сотрудника отпуска по его собственной инициативе.

Сотрудник ушел в ежегодный основной оплачиваемый отпуск. По его завершении решил выйти на работу раньше на один день. Имеет ли он право по личному заявлению отозваться из отпуска?

По мнению Роструда, отзыв работника из отпуска по его личному заявлению законом не предусмотрен. При этом про запрет этого ведомство тоже ничего не говорит.

Согласно ч. 2 ст. 125 ТК, отзыв работника из отпуска допустим только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.