Разная оплата труда у равных должностей — это правомерно, считает Роструд

Ведомство спросили про зарплату начальника юр отдела (оклад 30 000 + повышающий коэффициент 198% + 40% премия) и зарплату начальника отдела закупок (оклад 30 000 + повышающий коэффициент 13% + 30% премия).
Чиновники считают, что это правомерно. Законом не установлено правило, по которому повышающие коэффициенты для разных должностей должны быть одинаковыми.
Процент премии тоже может варьироваться. Например, в зависимости от выполненных работником критериев ее начисления.
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