Разная оплата труда у равных должностей — это правомерно, считает Роструд

Онлайнинспекция. рф разобралась, правомерно ли устанавливать повышающие коэффициенты к окладу для должностей одного уровня и делать их разными.

Ведомство спросили про зарплату начальника юр отдела (оклад 30 000 + повышающий коэффициент 198% + 40% премия) и зарплату начальника отдела закупок (оклад 30 000 + повышающий коэффициент 13% + 30% премия).

Чиновники считают, что это правомерно. Законом не установлено правило, по которому повышающие коэффициенты для разных должностей должны быть одинаковыми.

Процент премии тоже может варьироваться. Например, в зависимости от выполненных работником критериев ее начисления.