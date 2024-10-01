При переезде в новый регион бизнес будет платить налоги по ставке прежнего места регистрации

Компании, которые решили переехать в регионы с низкими ставками по УСН, будут три года платить налог по прежним условиям.

В Госдуму внесли разработанный правительством законопроект, который пресечет попытки предпринимателей переезжать в регионы с «демпинговыми» ставками по упрощенке.

Если организация переехала в субъект РФ, где действуют пониженные ставки УСН, то бизнес будет в течение трех лет платить налог по ставке, которая действовала в прежнем месте регистрации.

«Данное изменение позволит исключить практику необоснованной перерегистрации бизнеса в субъектах Российской Федерации, в которых действуют пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих УСН», — сказано в пояснительной записке.

Поправки планируют принять до начала декабря, они могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

Узнайте больше об этом изменении, прочитайте мнение налогового адвоката.