На приход ошибочной переплаты счет-фактуру не делают и НДС не начисляют

Реальная ситуация: покупатель 30.09.2024 ошибочно переплатил денег в адрес компании-продавца. Она по письму от 01.10 вернула ему ошибочно перечисленные деньги.

У бухгалтера возник вопрос, нужно ли выписать счет-фактуру и уплатить с этих денег НДС.

Исчерпывающий ответ дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

По нормам Налогового кодекса следует исчислить НДС при получении оплаты в счет именно предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав — п. 1 ст. 154, подп. 2 п. 1 ст. 167 НК.

Ошибочно перечисленные деньги таковыми не являются, поэтому ни начислять НДС, ни выписывать счет-фактуру не нужно.

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