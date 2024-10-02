Россия предоставит иностранным государствам кредиты на 1,6 трлн рублей

Чтобы открыть доступ отечественной продукции на иностранные рынки, Россия будет выдавать займы другим государствам.

В 2025-2027 годах РФ планирует долгосрочные инвестиции в экономику стран-партнеров, чтобы вместе вести проекты. Всего Россия предоставит 5,2 млрд долларов в виде государственных финансовых и экспортных кредитов.

501 млрд рублей вложат в 2025 году, 520 млрд — в 2026 и 536,6 млрд — в 2027 году. Такие расходы составят 1,2% от всех трат. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект федерального бюджета.

Также Россия может предоставить финансирование под крупные межгосударственные проекты, например, для строительства атомных станций.

«На экономику России как кредитора такие займы влияют весьма благотворно, поскольку это и будущие дополнительные поступления в бюджет от процентов по долгам, и поддержка экспортеров, и фактические инвестиции в развитие собственной атомной энергетики», — сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Сейчас РФ строит в Турции первую АЭС «Аккую» стоимостью 22 млрд долларов. Были заключены подобные соглашения с Ираном, Египтом, Китаем и Венгрией.

«Чтобы обеспечить экспорт российских товаров в другие страны, нужно прибегать к кредитным схемам. Аналогично и при реализации различного рода объектов инфраструктуры, например АЭС, которые строятся в Турции или Бангладеш», — добавила Мильчакова.

По данным Всемирного банка, общая задолженность иностранных государств перед РФ составила 28,9 млрд долларов в 2022 году. На первом месте долги Белорусии (8,2 млрд долларов), на втором — Бангладеша (5,9 млрд долларов), на третьем — Индии (3,8 млрд долларов).