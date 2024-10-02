Wildberries научил нейросеть искать товары по фотографии

Маркетплейс Wildberries запустил нейросеть, чтобы улучшить поиск товара по фотографии. Теперь объекты будут распознавать в три раза точнее.
«Wildberries запустила нейросеть, которая поможет покупателям при поиске товаров по фото на сайте и в мобильном приложении. Она в три раза точнее распознает объекты, чем предыдущий алгоритм, на котором работал сервис компании», — сказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
Новый механизм поиска использует комбинацию нейросетей и векторных данных, которая повышает релевантность выдачи. В результате пользователю предложат именно тот товар, который изображен на фото.
Недавно мы писали, что Wildberries начал бороться с ложными заказами. Сотрудники раскрыли свыше 100 мошеннических схем и выявили больше 94 тысяч нарушений.
Комментарии2
Надо протестить, а то раньше выдавались результаты далёкие от первоначальной фотографии.
Фильтр еще бы нормальный сделали