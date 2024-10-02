ВТБ перестал оформлять клиентам больше одной кредитной карты

Банк временно ограничил возможность оформить несколько кредитных карт на одного клиента. Такие решение связано с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка.

С октября 2024 года ВТБ установил временный запрет для клиентов, которые хотят оформить больше одной кредитной карты.

Изменения не затронут клиентов, которые уже пользуются двумя и более кредитными картами.

«На фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России ВТБ также снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности. Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента», — сказали в банке.

Сейчас Центробанк активно борется с перегревом в сфере кредитования и вводит ограничения для россиян с высоким показателем долговой нагрузки.

Недавно мы писали, что за 2,5 года траты жителей страны по кредитным картам достигли максимума. В июле средний чек при оплате кредиткой превысил 113 тысяч рублей.