Власти изменят подход к борьбе с мошенниками

Кабмину и Центробанку поручили создать механизм защиты населения от социальной инженерии, к которой прибегают мошенники в общении с клиентами банков.

До 1 декабря 2024 года правительство и Центробанк по поручению президента должны подготовить предложения по борьбе с хищением денежных средств мошенниками.

В первую очередь нужен механизм, который защитит население от методов социальной инженерии, когда под влиянием угроз клиенты оформляют потребительские кредиты и передают деньги злоумышленникам. Об этом пишут «Известия».

«Общество заинтересовано в повсеместном внедрении «умных» алгоритмов на стадии телефонного звонка, когда в большинстве случаев и происходит первичный контакт мошенника с потенциальной жертвой. В техническом и технологическом плане такие алгоритмы уже созданы, однако необходимо их массовое внедрение всеми сотовыми операторами в режиме реального времени», — сказал координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов.

Сейчас работает система антифрод, которая распознает подозрительные транзакции, но делает это уже на этапе самой банковской операции. В июле 2024 года начал действовать закон о блокировке сомнительных переводов на двое суток. Если кредитные организации пропустят такие операции, то их обяжут в течение 30 дней возместить клиентам украденные средства.

Чтобы мошенники не могли повлиять на жителей страны, Дмитрий Панов предлагает подробно освещать их алгоритмы действия в СМИ, распространять правила информационное гигиены.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов считает, что нужно создать специальное ведомство, которое будет координировать работу банков и правоохранительных органов.