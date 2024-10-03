Как подавать документы в арбитражный суд через Госуслуги

Из одного личного кабинета на сайте Госуслуг можно подавать неограниченное число обращений в суд от лица компаний и ИП.

Судебный департамент при Верховном суде обновит порядок подачи электронных документов в арбитражные суды.

Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги. Через один личный кабинет можно подать неограниченное число документов от компаний и ИП. Если в суд подает представитель фирмы, то понадобятся документы с подтверждением его статуса. Об этом сказано в проекте постановления судебного департамента.

Направить документы можно будет из личного кабинета как подписанта, так и представителя. Перед этим предстоит заполнить специальную форму, где будут указаны: номер дела, сведения о заявителе, адресат.

Обращение в суд должно быть заверено квалифицированной электронной подписью. Если загружать электронный образ документа в формате PDF, то его можно подписать простой ЭП. Исключение сделали для бумаг, которые можно пописывать только с помощью КЭП. Например, заявление об обеспечении доказательств или иска.

Через портал Госуслуг подавать документы в АПК, ГПК и КАС можно с 1 января 2022 года. В марте 2024 года стало можно направлять электронные обращения в СОЮ и ВС.