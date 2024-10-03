При уплате алиментов родитель может получать стандартный вычет по НДФЛ на ребенка

Минфин в письме от 17.09.2024 № 03-04-05/89054 объяснил, может ли родитель при уплате алиментов оформить стандартный налоговый вычет по НДФЛ на ребенка.
«В случае перечисления алиментов на обеспечение ребенка налогоплательщик-родитель будет иметь право на получение стандартного налогового вычета за каждый месяц налогового периода», — говорится в документе.
Согласно ст. 218 НК, размер налогового вычета по НДФЛ пока составляет:
1,4 тыс. рублей — на первого ребенка;
1,4 тыс. — на второго;
3 тыс. — на третьего и каждого последующего;
12 тыс. — на ребенка-инвалида или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он инвалид I или II группы.
С 2025 года размер стандартных налоговых вычетов на детей вырастет в два раза. Вычет на второго ребенка составит 2 800 рублей, на третьего и на каждого следующего ребенка — 6 000.
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