При уплате алиментов родитель может получать стандартный вычет по НДФЛ на ребенка

Если после развода родитель перечисляет средства на содержание детей, он имеет право получить налоговый вычет по НДФЛ.

Минфин в письме от 17.09.2024 № 03-04-05/89054 объяснил, может ли родитель при уплате алиментов оформить стандартный налоговый вычет по НДФЛ на ребенка.

«В случае перечисления алиментов на обеспечение ребенка налогоплательщик-родитель будет иметь право на получение стандартного налогового вычета за каждый месяц налогового периода», — говорится в документе.

Согласно ст. 218 НК, размер налогового вычета по НДФЛ пока составляет:

1,4 тыс. рублей — на первого ребенка;

1,4 тыс. — на второго;

3 тыс. — на третьего и каждого последующего;

12 тыс. — на ребенка-инвалида или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он инвалид I или II группы.

С 2025 года размер стандартных налоговых вычетов на детей вырастет в два раза. Вычет на второго ребенка составит 2 800 рублей, на третьего и на каждого следующего ребенка — 6 000.