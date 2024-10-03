Стандартный вычет

При уплате алиментов родитель может получать стандартный вычет по НДФЛ на ребенка

Если после развода родитель перечисляет средства на содержание детей, он имеет право получить налоговый вычет по НДФЛ.

Минфин в письме от 17.09.2024 № 03-04-05/89054 объяснил, может ли родитель при уплате алиментов оформить стандартный налоговый вычет по НДФЛ на ребенка.

«В случае перечисления алиментов на обеспечение ребенка налогоплательщик-родитель будет иметь право на получение стандартного налогового вычета за каждый месяц налогового периода», — говорится в документе.

Согласно ст. 218 НК, размер налогового вычета по НДФЛ пока составляет:

  • 1,4 тыс. рублей — на первого ребенка;

  • 1,4 тыс. — на второго;

  • 3 тыс. — на третьего и каждого последующего;

  • 12 тыс. — на ребенка-инвалида или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он инвалид I или II группы.

С 2025 года размер стандартных налоговых вычетов на детей вырастет в два раза. Вычет на второго ребенка составит 2 800 рублей, на третьего и на каждого следующего ребенка — 6 000.

Начать дискуссию