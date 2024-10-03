Предприниматель Евгений Львов: как продать бизнес за 178 млн долларов

В новом выпуске «Тот еще разговор» серийный предприниматель Евгений Львов рассказал, где найти бизнес-идеи и как заработать на такси и сервисе доставки продуктов.

В гости к «Клерку» пришел серийный предприниматель Евгений Львов, который основал группу такси «Везет», сервис хранения «Складно», компанию по доставке продуктов «Golama» и даже такси Fasten в Америке.

Вы окунетесь в эпоху, где такси принимали заказы по рации, а не в приложении Яндекса. Вас ждет история о том, как продать дело жизни за 178 млн долларов и не останавливаться!

Смотрите интервью на Ютубе и в VK видео. Текстовая версия доступна в блоге «Тот еще разговор».

Каждый четверг основатель «Клерка» Борис Мальцев и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка». Подписывайтесь на блог, чтобы не пропустить новые вдохновляющие бизнес-истории!

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