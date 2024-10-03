Как продать бизнес за $178 млн и не остановиться. Евгений Львов: Такси Сатурн, Складно, Golama, Fasten

Евгений Львов / Фото Карина Пи

Михаил: Ты не покупал местных партнеров, потому что их ещё не было.

Евгений: На самом деле, у Яндекса получилось забрать этих всех партнеров. Это очень сложно ему далось. Никто из них не хотел идти добровольно. Это все было принудительно под кнутом. Когда уже Яндекс ложит на лопатки этого партнера за счет давления, за счет цены, путем забирания всех водителей и клиентов. Только тогда этот партнер готов уже приползти к Яндексу и встать под его знамена.

Михаил: Но Яндекс с точки зрения бизнеса все правильно делал. Чем больше монополия, тем легче управлять. Нужно было локальных игроков выжечь. Ты выжигал путем создания предприятий, которые зависят не от бухгалтеров, а от директоров.

Евгений: Это разные вещи. Я строил свою структуру, автоматизировал свое предприятие. Делал так, чтобы у меня не было внутри предприятия локальных каких-то очагов, чтобы выбить функции под каждым городом. Чтобы свести функции к минимуму, а все остальные централизовать. Это мне позволило выжить в олимпиаду.

Михаил: Как?

Евгений: Главная цель у властей Сочи в Олимпиаду - это закрыть такси и сделать так, чтобы по городу катались красивые одинаковые машинки. Они насылали все службы от полиции до прокуратуры, чтобы их закрыть. А у меня уже к тому времени в Сочи ничего не было. Контакт-центр в Волгограде, сервера ещё где-то, управляющая компания в третьем месте. К тому времени мы подобрались к полной централизации. Почему это так медленно шло? Потому что не было технологий. Мы строили кирпичик за кирпичиком. Например, появился ADSL - более быстрый интернет, мы смогли что-то автоматизировать. Появилась возможность строить IP-телефонию, мы стали это использовать. С появлением технологий мы это всё центролизировали и уводили, строили единую компанию. Потому что спроси в 1998 году, можно ли построить сеть такси на всю Россию, нельзя было. Яндекс вышел уже тогда, когда появились все технологии и уже можно было это строить.

Михаил: Первая компания, кто мог построить федеральную сеть такси?

Евгений: Нет, нас постоянно двигалось три компании. Наверное, я был первым заметным сетевым такси. Они чуть позже открылись, но не значительно позже. Такси Везет был больше нас, он лидер в разных городах и по-разному назывался. Почему у него получилось стать больше, на каком-то этапе он смог привлечь инвестиции, а мы с Максим развивались на свои. Спустя время мы купили Такси Везет и объединили.

Я понимал, что с помощью маркетинга масштабироваться стало дороже, чем купить конкурента. Покупка позволяла сразу кратно вырасти. Если зарабатывать этих клиентов, платя за рекламу, мне бы пришлось больше потратить.

Борис: Когда набрал мышцы, пришел в Краснодар?

Евгений: В Краснодаре была техническая проблема, которую я не мог решить. Ты правильно сказал, набрав мышцы, я вышел в Краснодар, но только частично решив проблему. Она решилась позже. Самая главная проблема Краснодара - связь. Мы по малым городам раньше работали на СВ-радиостанциях - это дешевые и любительские. Было просто и быстро открыться, мы быстро добегали до 3 000 заказов в каждом маленьком городе. А в Краснодаре все компании, которые существовали, добегали до 3 000 заказов и упирались в пропускную емкость канала. Причем СВ канал не покрывал весь Краснодар, а если это УКВ дорогостоящая и сложная в оформлении радиостанция, то там тоже упирались в 3 000 заказов. Примерно 100 водителей на линии - максимальная емкость. Дальше в любой момент, когда ты не нажимаешь, уже кто-то говорит в этот момент, ты не можешь слово вставить. А дробление тоже к хорошему не приводило. Если заказ в одном канале проходит, а эффективная машина к этому заказу может находится в другом канале. Дробление приводит к таким неэффективностям.

Только когда появились JAVA приложения у водителей на телефоне, мы смогли по сути безгранично расширить этот канал. В одном канале могло быть 10 000, 20 000 автомобилей, безлимитно. Тогда уже все неэффективности были сняты, выбиралась ближайшая машина к клиенту, уменьшался холостой пробег, увеличивался доход водителя, уменьшалась стоимость за такси. Так как улучшилась подача клиенту, в одном канале становилось больше машин, покрытие было больше, каждому клиенту машины находились ближе, мы смогли вырваться из западни «15 минут». Все такси туда попадали, мы перепрыгнули в зону «5 минут». И мы начали резко расти, высасывая все заявки у других компаний.

Борис: К такому росту привело JAVA приложение?

Евгений: Да, но это только проблема больших городов. Поэтому JAVA привело к росту именно в больших городах. В малых достаточно долго могли справляться радиостанции, там не было этой технической проблемы покрытия и количества водителей в канале. Я скажу, мы не сразу смогли ввести JAVA приложение в Краснодаре. Мы первый год его запустили, поработали порядка месяца, получили негатив от водителей и клиентов. Откатились назад на рации, потому что сотовые операторы не были готовы, не было покрытия города 3G полностью. Были огромные дыры, где не было интернета вообще.

Борис: А кто увидел этот тренд физически, какая-то команда?

Евгений: JAVA приложение придумал мой руководитель по IT в компании. Но на моем опыте, все идеи всем приходят примерно одновременно. Нас было три сетевых конкурента, все три запустили JAVA приложения примерно одинаково по времени с разницей полгода. Но эти полгода не могли привести к тому, что кто-то у кого-то подсмотрел и написал. Срок написания достаточно больше запуска.

Михаил: Как тебе удалось купить Рутакси, почему не купил Максим?

Евгений: Наверное, акционеры и владельцы Рутакси были готовы к продаже. Мне с ними удалось договориться.

Михаил: Ты в этот момент привлек внешнее финансирование?

Евгений: Да, конечно.

Михаил: Не боялся?

Евгений: Страшно было. Будущего, честно, я не видел. На тот момент, казалось, что мы совсем справимся.

Михаил: Это твое было осознанное решение, что нужно покупать конкурентов?

Евгений: Да, дальше мы развиваться не могли. Мы бились по многим городам в кровь, тратили сумасшедшие бюджеты. Где-то это приводило к перетягиванию нами клиентов, где-то Везет перетягивал, а мы в холостую конкурировали.

Михаил: А цель была быть просто лидером, быть большим?

Евгений: Да это позволяло стать лидером. Максим тогда ни в каких крупных городах практически не присутствовал. Он был везде, но заметно и ощутимо не присутствовал. Там у него были минимальные объемы. Максим специализировался по мелким городам. А мы и Везет, наоборот. Получалось мы там бились друг с другом.