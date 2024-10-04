Кабмин будет бороться с неуплатой НДС при «ложном транзите» импортных товаров

Для уклонения от уплаты НДС некоторые участники ВЭД оформляют товары как транзитный импорт, но затем оставляют его в РФ. Чтобы бороться с этим, власти создадут новую систему прослеживаемости.

С 2025 года власти собираются запустить систему прослеживаемости товаров, которая принесет бюджету дополнительные 150 млрд рублей.

Механизм позволит бороться с серыми схемами ввоза импортных товаров, которые оформляются как транзитные, но в итоге остаются в России для внутреннего потребления. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2025–2027 годы.

«Вопросы сокращения теневого ввоза действительно прорабатываются. Цель этой работы — борьба с недобросовестными участниками рынка и выравнивание условий конкуренции для бизнеса, который работает "вбелую", уплачивая все импортные платежи», — сказали в Минфине.

«Ложный транзит» применяют недобросовестные предприниматели для уклонения от уплаты ввозного НДС по ставке 10% или 20% в зависимости от вида товара. Международный транзит проходит по ставке НДС 0%. За уплатой этого налога при импорте из стран ЕАЭС следит ФНС, а из другие государств — Федеральная таможенная служба (ФТС).

Ожидается, что новая система прослеживаемости товаров принесет в бюджет 150 млрд рублей в 2025 году, 162,3 млрд рублей — в 2026 и 174,7 млрд — в 2027 году.

Общие поступления от НДС по декларированному импорту из стран ЕЭАС составят 961,3 млрд рублей в 2025 году, 1,1 трлн— в 2026 году, 1,16 трлн — в 2027.