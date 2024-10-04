ФНС: управляющей компании не нужно составлять счета-фактуры, если она освобождена от НДС

Специалисты ФНС объяснили, должны ли управляющие компании выписывать счета-фактуры ежемесячно, если льгота по НДС отражается в декларации за квартал.
Сейчас налогообложению не подлежат:
коммунальные услуги, которые предоставляют управляющие компании, если они покупают их у ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами;
работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые выполняет УК. При этом они приобретаются у организаций и ИП, которые их непосредственно оказывают. Это не относится к случаям, если такие работы выполняют силами самих УК.
«Если управляющая организация применяет освобождение от НДС, она не обязана составлять счета-фактуры по освобожденным от этого налога операциям. При этом запрет на составление таковых по указанным операциям ст. 169 НК не устанавливает», — сказано в телеграм-канале ФНС.
Налогоплательщик должен составлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж по операциям, которые признаются объектом налогообложения, если иное не предусмотрено п. 3 ст. 169 НК.
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