ФНС: управляющей компании не нужно составлять счета-фактуры, если она освобождена от НДС

коммунальные услуги, которые предоставляют управляющие компании, если они покупают их у ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами;

работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые выполняет УК. При этом они приобретаются у организаций и ИП, которые их непосредственно оказывают. Это не относится к случаям, если такие работы выполняют силами самих УК.