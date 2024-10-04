Как отразить реорганизацию компании в трудовых книжках сотрудников

Информацию о реорганизации следует указывать в трудовых книжках таким же образом, как и при переименовании компании.

Если работодатель изменил организационно-правовую форму, то эти изменения нужно отразить в трудовых книжках и в договорах с сотрудниками. Об этом сказано в письме Роструда от 19 сентября 2024 г. № ПГ/18228-6-1.

В графе 3 раздела «Сведения о работе» нужно написать следующий текст: «Организация (наименование, дата переименования) переименована (новое наименование организации)».

В графе 4 следует проставить основание переименования. Это может быть приказ или распоряжение работодателя или иное решение с указанием его номера и даты.

Реорганизация юридического лица проводится по решению его учредителей или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом.