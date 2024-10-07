ФНС создала промостраницу с налоговыми уведомлениями для физлиц

Промостраница на сайте ФНС даст ответы на часто задаваемые вопросы по налоговым уведомлениям.

На сайте ФНС появилась промостраница для помощи физлицам при работе с налоговыми уведомлениями. Специалисты в одном месте собрали ответы на вопросы: что такое уведомление, как его получить и исполнить, что изменилось в налогообложении имущества, кто имеет право на льготы, куда обратиться, если не получили уведомление.

До 20 октября 2024 года ФНС разошлет 61,1 млн уведомлений по почте, заказными письмами или направит их в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика или на портале Госуслуги.

Если уведомление не пришло до 1 ноября, то нужно обратиться в инспекцию лично или с помощью онлайн-сервиса «Обратиться в ФНС России».

Уведомления не пришлют, если:

налогоплательщик освобожден от налогов на имущество за 2023 год;

общая сумма налогов не превышает 300 рублей.

Уплатить транспортный, земельный налог, а также налог на имущество физлиц нужно до 2 декабря 2024 года.