С бывших руководителей банка «Транспортный» взыскали больше 21 млрд рублей

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в интересах ООО КБ «Транспортный» к бывшему председателю правления Елене Плетневой, ее заместителю Лилии Малютиной и еще к трем сотрудникам банка.

Фигурантов дела признали виновными в хищении имущества банка под видом выдачи кредитов на общую сумму свыше 21 млрд рублей. Об этом сказано в пресс-релизе АСВ, документ есть в распоряжении «Клерка».

В 2015 году Центробанк отозвал лицензию у банка «Транспортный» по причине вовлечения кредитной организации в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах.