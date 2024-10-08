УК на УСН в 2025 году может пользоваться льготой по НДС, а может от нее отказаться

Организация на УСН с доходами в 2024 году более 60 млн рублей в 2025 году становится плательщиком НДС. Но все НДС-льготы по статье 149 НК действуют как на ОСНО, так и на УСН.

Разъяснение дает Минфин в письме от 21.08.2024 № 03-07-11/78657.

В частности, у управляющих компаний и ТСЖ без НДС будут такие операции:

реализация коммунальных услуг при условии их приобретения у организаций коммунального комплекса, поставщиков электроэнергии, газоснабжающих организаций и т. д.

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, если такие работы выполняют сторонние компании и ИП.

Таким образом, УК на УСН с доходами свыше 60 млн в 2024 году в 2025 году становится плательщиком НДС, но применяет льготу и может не платить этот налог.

Вместе с тем от этой льготы можно отказаться, подать заявление до начала квартала, с которого будет отказ. В этом случае будет НДС по ставке 20% или 5% (если доходы за 2024 год менее 250 млн рублей).

Причем для коммунальных услуг НДС уже «вшит» внутрь тарифа для населения. То есть начислять его сверх тарифа не надо.

Таким образом УК на УСН с доходами свыше 60 млн руб. в 2025 году выбирает варианты:

становится плательщиком НДС, но не платит его, потому что пользуется льготой;

становится плательщиком НДС, отказывается от льготы и платит НДС по ставке 5% или 7% без вычета;

становится плательщиком НДС, отказывается от льготы и платит НДС по ставке 20% с вычетом.

Ранее разъяснения по НДС-2025 для УК на УСН Минфин давал в письме от 22.07.2024 № 03-07-11/68261.