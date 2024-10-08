Банкам рекомендуют не заключать ипотеку на срок больше 30 лет

Чтобы лучше защитить права ипотечных заемщиков, Центробанк подготовил для банков несколько рекомендаций.

С января 2025 года начнет действовать Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. В документе Центробанк сформулировал основные принципы, чтобы сократить распространение высокорисковых операций в жилищном кредитовании.

Регулятор порекомендовал банкам выдавать ипотеку не более чем на 30 лет и на сумму не выше 80% от стоимости объекта недвижимости. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ЦБ.

«Рекомендуется заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет», — сказано в Стандарте.

Кроме того, Центробанк планирует пресечь схему, когда банки переводят кредитные средства не на счет эскроу, а на аккредитив. Там деньги лежат долгое время без возможности их использования по целевому назначению. На аккредитивах денежные средства не защищены системой страхования вкладов.

«Стандарт полезен как форма контроля за злоупотреблениями. Счета эскроу изначально были нацелены на повышенный уровень защиты — как потребителей, так и банков. Требования к эскроу-счетам контролируются ЦБ, аккредитив выступает как виртуальный аналог банковской ячейки, а банк — как посредник», — сказал руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Недавно мы писали, что в состав первоначального взноса запретят включать сумму, которая возвратится покупателю после приобретения недвижимости (кешбэк). Основная идея в том, чтобы клиенты оплачивали первый взнос за счет собственных средств.