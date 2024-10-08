Сотрудникам заграничных филиалов можно выплачивать зарплату в валюте

Работники филиалов за границей имеют право получать зарплату в иностранной валюте, но если они отправятся в командировку в РФ, то расходы работодатель будет оплачивать в рублях.

ФНС в своем письме от 27.09.2024 № ЗГ-2-17/13696@ объяснила, что сотрудники, которые работают за границей, могут получать зарплату в иностранной валюте. Однако если они отправятся в командировку в Россию, то расходы нужно возместить в рублях.

«Указанные выплаты в адрес физического лица-резидента могут быть произведены на его счет в зарубежном банке», — говорится в письме.

Согласно ст. 9 закона № 173-ФЗ, валютные операции между резидентами запрещены, но есть исключения. Например, работодатель может выплачивать зарплату в валюте сотрудникам филиала или представительства, которое находится за пределами РФ. Также компания может переводить командировочные в иностранной валюте при поездке за границу.