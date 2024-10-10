Покупка и обслуживание ККТ идут в расходы по УСН

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.05.2024 № 30-01-11/46480.
Расходы такие:
ККТ – 7 тыс. рублей;
фискальный накопитель (ФН) – 15 тыс. рублей;
услуги оператора фискальных данных (ОФД) – 1,5 тыс. рублей.
Итого единовременные затраты 23,5 тыс. рублей.
Потом расходов будет еще меньше – только на новый ФН и услуги ОФД.
Обслуживание ККТ можно учесть на УСН по подпункту 18 пункта 1 статьи 346.16 НК (расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи) и подпункту 35 пункта 1 статьи 346.16 НК (расходы на обслуживание ККТ).
Расходы на покупку ККТ при УСН учитывают на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 346.16 НК как материальные расходы.
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