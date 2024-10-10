Покупка и обслуживание ККТ идут в расходы по УСН

Затраты на покупку ККТ не такие уж и большие. Кроме того, на них можно уменьшить налоговую базу при УСН «доходы минус расходы».

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.05.2024 № 30-01-11/46480.

Расходы такие:

ККТ – 7 тыс. рублей;

фискальный накопитель (ФН) – 15 тыс. рублей;

услуги оператора фискальных данных (ОФД) – 1,5 тыс. рублей.

Итого единовременные затраты 23,5 тыс. рублей.

Потом расходов будет еще меньше – только на новый ФН и услуги ОФД.

Обслуживание ККТ можно учесть на УСН по подпункту 18 пункта 1 статьи 346.16 НК (расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи) и подпункту 35 пункта 1 статьи 346.16 НК (расходы на обслуживание ККТ).

Расходы на покупку ККТ при УСН учитывают на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 346.16 НК как материальные расходы.