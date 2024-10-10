При продаже товаров через интернет иностранцам из ЕАЭС в декларации НДС надо заполнять раздел 7

С 1 июля 2024 года изменились правила исчисления НДС при интернет-торговле с физлицами из стран ЕАЭС.

Если российская компания или ИП (в том числе посредники) через электронную торговую площадку продает товар физлицам из стран ЕАЭС, то НДС в России по этой сделке платить не надо.

В этом случае российский продавец должен встать на учет в налоговых органах страны, жители которой покупают товары, и платить НДС туда.

В России в декларации по НДС такие продавцы заполняют раздел 7. Там указывают операцию, местом реализации которой не признается территория РФ.

При этом право на вычет входящего НДС по данным товарам у российских продавцов сохраняется.

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