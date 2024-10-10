У банка Точка новый сервис, который помогает бизнесу находить подходящие тендеры

Команда банка для предпринимателей и предприятий Точка разработала новый сервис «Точка Закупки», который поможет предпринимателям находить подходящие тендеры.

Заявлено, что теперь процесс участия в тендерах станет проще и удобнее благодаря автоматическому подбору закупок по заданным критериям. Пресс-релиз есть в распоряжении «Клерка».

С новым сервисом предприниматели смогут регулярно получать подборки актуальных тендеров на почту и следить за изменениями в реальном времени.

Сервис мониторит не только государственные, но и коммерческие тендеры, что дает возможность найти оптимальные предложения с минимальными усилиями.

Точка Закупки собирает предложения со всех федеральных и более 600 коммерческих площадок.

«Понимание тендерного рынка часто вызывает сложности, но с нашим инструментом предприниматели смогут быстрее находить подходящие предложения. Мы создали этот сервис, чтобы помочь предпринимателям сосредоточиться на своем бизнесе, а не на поиске информации. Отмечу, что продукт доступен не только тем клиентам, у которых открыт расчетный счет в банке, сервисом “Точка Закупки” могут пользоваться любые предприниматели, которым в работе необходим такой инструмент», — комментирует продакт-менеджер продукта Александр Лебедев.

Кроме поиска тендеров, Точка Закупки предлагает проверку контрагентов для минимизации рисков и предоставляет возможность получать банковскую гарантию прямо в сервисе. Это порядка 30 банков-партнеров, что позволяет быстро получить лучшее предложение без наценок, одобрение сразу в нескольких банках и сократить время на выпуск гарантии для участия в тендере. Сумма гарантии может достигать 500 млн руб., а срок — до 60 месяцев.