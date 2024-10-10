К 2025 году разрабатывается единый подзаконный акт, который будет регулировать импортозамещение

По мнению заместителя министра финансов Алексея Лаврова, принятие единого акта по вопросам импортозамещения позволит сделать работу в этой сфере более прозрачной и эффективной.

О текущем состоянии закупочного законодательства и его развитии Лавров рассказал на III Всероссийской конференции в сфере закупок.

Ключевой темой стало предоставление приоритета российским товарам в закупках: 8 августа 2024 года были приняты разработанные Минфином единые правила применения национального режима в госзакупках — закон 318-ФЗ.

Замминистра отметил, что сейчас разрабатывается постановление Правительства – единый подзаконный акт, который будет регулировать вопросы импортозамещения.

В частности, он включает перечень из более 400 позиций, в отношении которых планируется действие механизма «второй лишний» — чтобы ограничить поставки иностранных товаров и выполнение работ, оказание услуг иностранными лицами.

Также в постановлении будет список из более 100 позиций, которые будут под запретом для поставки иностранными лицами.