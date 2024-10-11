В Москве арестовали замглавы Агентства по страхованию вкладов

По версии правоохранительных органов, Александр Попелюх занижал арендную плату и скрывал реальные доходы от управляемого имущества. Из-за этого должник и кредиторы получили меньше выплат.

Силовики задержали замруководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха. К нему возникли претензии на фоне снижения доходов от управления крупнейшим аквапарком в Сибири. Ущерб оценивается в 200 млн рублей.

Бизнес перешел к АСВ в 2020 году. Сначала обанкротилась компания «ВДТ Строй», которая занималась строительством аквапарка «Аквамир». У фирмы была задолженность перед Межтопэнергобанком, и здание передали банку в качестве залога. С 2017 года Межтопэнергобанк находился под конкурсным управлением АСВ. Об этом пишет РБК.

Правоохранительные органы обнаружили схему по занижению арендной платы, в результате которой были скрыты реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучили денежные выплаты.

В офисе и по месту жительства Александра Попелюха проходят обыски. Силовики изъяли документы и электронные носители.