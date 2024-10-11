❗ Продажа доли в ООО дороже 50 млн рублей с 2025 года облагается НДФЛ при любом сроке владения. Но можно применить вычет

Если владеть долей в ООО более 5 лет, а потом продать ее, НДФЛ с такого дохода не будет. Но с 2025 года эта норма изменится.

Льгота по НДФЛ при большом сроке владения останется, но применяться она будет только тогда, когда доход от продажи доли менее 50 млн рублей.

Если продать долю дороже 50 млн, даже при сроке владения более 5 лет будет доход, облагаемый НДФЛ.

Но облагается не вся сумма, а только превышение над 50 млн рублей.

При этом если нет документально подтвержденных расходов на эту долю, то можно применить имущественный вычет в 250 млн.

Этот вычет применяют именно к облагаемой сумме — превышению над 50 млн.

Такое мнение выразил Минфин в письме от 18.09.2024 № 03-04-05/89251.

Пример Вы продали долю в ООО, которой владели 6 лет, за 51 000 000 руб. Расходов на ее приобретение у вас нет. НДФЛ составит: (1 000 000 – 250 000) х 13% = 97 500 руб.

Кстати, освобождение от НДФЛ при продаже доли в ООО при сроке владения более 5 лет для нерезидентов РФ с 2025 года не действует вообще. Эта льгота осталась только у резидентов и ограничена суммой в 50 млн рублей.