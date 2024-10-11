Банки должны за один час вносить реквизиты мошенников в систему

Центробанк четко определил время, за которое банки и платежные организации должны обновить свои системы противодействия мошенническим операциям.

ЦБ установил банкам срок, в течение которого они должны внести реквизиты злоумышленников в собственные системы из базы данных регулятора.

Крупные банки и значимые компании на рынке платежных услуг с 22 октября 2024 года должны уложиться в два часа. С 1 января 2025 года это время сократят до одного часа. У остальных кредитных организаций будет три часа на то, чтобы внести информацию от ЦБ в свои системы противодействия подозрительным операциям.

Также регулятор уточнил требования к информационному обмену с правоохранительными органами.

«Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим», — сказано на сайте Центробанка.

Такой подход позволит защитить интересы клиентов, которые обратились сразу в полицию и не сообщили о мошенниках банку.