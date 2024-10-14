Адвокаты просят ввести уголовную ответственность за препятствие общению с задержанными

Федеральная палата адвокатов (ФПА) составила законопроект об уголовной ответственности для тех, кто мешает юридической защите и не допускает правозащитника к доверителю.

Согласно проекту, за недопуск адвоката к задержанному, нарушению адвокатской тайны и за вмешательство в деятельность защитника, будет грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Такая строгость объясняется тем, что Конституция гарантирует каждому право на защиту, а нарушение которого считается общественно опасным деянием. Об этом пишет «Коммерсант».

За вмешательство в правозащитную деятельность законопроект предлагает штрафовать на 80 тыс. рублей. Незаконный сбор и распространение адвокатской тайны будет наказываться штрафом до 1 млн рублей, исправительными работами или лишением свободы на четыре года.

Наказание ужесточится, если преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения. Тогда штраф начнется со 100 тыс. рублей, а срок лишения свободы увеличится до шести лет.

В 2022 году ФПА опросила 520 адвокатов из 64 регионов и выяснила, что 41% правозащитников сталкивались с нарушениями их прав.