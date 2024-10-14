Организацию не могут оштрафовать, если сотрудник неверно стоит на воинском учете

Приписное свидетельство тоже является документом воинского учета. То есть допустимо трудоустройство сотрудника без военного билета, но с приписным. Если в нем последняя отметка — о снятии с учета в военкомате, это не помеха в принятии на работу.

Если в приписном военкомат указан неразборчиво или такого военного комиссариата нет, нужно ориентироваться на место прописки (регистрации) нового сотрудника. И отправить уведомление в военкомат по его месту жительства.

При приеме работников, которые подлежат воинскому учету, нужно направить сведения об этом в соответствующий военный комиссариат и/или орган местной власти в течение 5 дней со дня приема. Сведения подает руководитель организации или другое должностное лицо (работник), ответственное за военно-учетную работу (абз. 4 п. 1 ст. 4 Закона о воинской обязанности, п. п. 7, 8, подп. «а» п. 32 Положения о воинском учете).

Предусмотрена возможность направить сведения в том числе через портал Госуслуг с учетом установленных требований.

Сведения нужно подавать по форме из Приложения № 2 к Положению о воинском учете. Отправлять его лучше заказным письмом минимум и еще лучше с описью.

То есть при наличии только приписного свидетельства действует общий порядок — как по форме уведомления военкомата, так и по сроку.

В целом, не задача организации — следить за тем, в порядке ли документы у сотрудника. По закону она обязана уведомить о приеме на работу военнообязанного. Дальнейшие проверки и действия, если они не связаны с должностными обязанностями, вне компетенции работодателя, да и незаконны. Этим уже занимается полиция, военкоматы.

На организацию не могут наложить штраф, если сотрудник неверно стоит на учете.

Соответственно, сотруднику не нужно выдавать никаких уведомлений, чтобы он поменял приписное на военный билет.