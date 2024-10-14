Новое: ФНС объяснила, как нужно считать НДС при УСН в 2025 году

Предприниматели должны платить НДС с аванса и с отгрузки товара, если оплата прошла до момента поставки. Когда товар оплатили после отгрузки, то налог нужно платить только один раз.

ФНС выпустила методические рекомендации по НДС для бизнеса на УСН. Пока что этот документ рассылают по почте, на официальных ресурсах он не выложен.

Объектом налогообложения НДС признаются операции по продаже товаров и услуг на территории РФ. По НДС налоговой базой будет стоимость реализованных товаров, работ и услуг с учетом акциза. Это значит, что НДС исчисляется путем умножения стоимости продажи вместе с акцизом на ставку налога.

«При этом налогоплательщик УСН дополнительно к цене обязан предъявить к оплате покупателю исчисленную им сумму налога», — говорится в методичке.

Налогоплательщик должен отражать сумму НДС в счетах-фактурах, расчетных и первичных документах, которые составляются при продаже. Налог в них выделяется отдельной строкой.

Обязанность исчислить НДС возникает, когда наступило самое раннее из этих событий:

день отгрузки товара или передачи работ, услуг;

день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок.

Если предприниматель до даты отгрузки получил аванс, то НДС нужно исчислять как при получении этого платежа, так и при последующей отгрузке товара. НДС с полученных авансов считается по расчетной ставке НДС в 5/105 или 7/107%.

Чтобы не было двойного налогообложения, ранее исчисленный с аванса НДС принимают к вычету в момент исчисления НДС с отгрузки. Налоговая база в таком случае не изменится, а сумма налога с авансов и с отгрузки будет одинаковой.

ФНС приводит следующий пример. Компания в марте 2025 года получала аванс в размере 105 рублей с учетом НДС. С аванса исчислили НДС по ставке 5/105%, то есть 5 рублей. Эту сумму нужно уплатить в бюджет за 1 квартал 2025 года.

Во втором квартале отгрузили товар в счет этого аванса, тогда НДС с отгрузки считается как 100 х 5%, то есть 5 рублей. Эти деньги нужно уплатить за 2 квартал 2025 года и одновременно в декларации заявить к вычету НДС, исчисленный с аванса в 1 квартале.

Если оплата проходит после отгрузки, то НДС исчисляется только в момент отгрузки, при оплате поставки налога не будет.

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