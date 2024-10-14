Как считать НДС по договорам до 1 января 2025 года

Если в состав авансового платежа до 1 января включили сумму НДС, то ее не нужно учитывать в доходах при исчислении этого налога. В остальных случаях можно подать уточненную декларацию и исключить НДС из суммы доходов.

ФНС выпустила методические рекомендации по НДС для бизнеса на УСН. Пока что этот документ рассылают по почте, на официальных ресурсах он не выложен.

Если покупатель переведет продавцу аванс до 1 января 2025 года, а сама поставка товара будет после этой даты, то НДС с аванса исчислять не нужно. НДС будет исчисляться в общем порядке в момент отгрузки в счет аванса. Сумму НДС, которая вошла в состав авансового платежа, полученного до 1 января, не учитывается в доходах для целей НДС.

Бывает ситуация, когда покупатель перевел продавцу аванс до 1 января без учета НДС, не согласился внести изменения в договор и не доплатил поставщику сумму НДС. В этом случае при продаже товаров нужно исходить из того, что цена договора конечная и НДС исчисляется по расчетной налоговой ставке в размере 5/105 или 7/107%.

«При этом налогоплательщик может подать уточненную декларацию по УСН и исключить НДС из суммы доходов», — сказано в методичке ФНС.

Например, компания на УСН в 3 квартале 2024 года получила аванс в 100 рублей без НДС в счет будущей поставки, которая запланирована на 2 квартал 2025 года. Цена товара по договору — 100 рублей. Товар отгрузили 1 апреля 2025 года без изменения цены. В таком случае НДС за 2 квартал нужно считать следующим способом: (100 х 5%) : 105 = 4,76 рубля.

Полученная сумма налога подлежит уплате в бюджет. Если подать уточненную декларацию по УСН за 2024 год, то из налоговой базы можно исключить доход в размере 4,76 рубля.