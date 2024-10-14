Когда можно получить налоговый вычет при применении пониженных ставок НДС

Предприниматели на УСН смогут вернуть из бюджета ранее уплаченную сумму НДС при получении авансов или при отгрузке товаров.

ФНС в своих методических рекомендациях по НДС для бизнеса на УСН объяснила, что налогоплательщики, которые с 2025 году будут платить НДС по ставкам 5% или 7% смогут получить налоговый вычет, но в отдельных случаях.

Плательщик УСН имеет право заявить к вычету НДС, исчисленный им самим при получении авансов или при отгрузке товаров. Это возврат из бюджета ранее уплаченной суммы налога. Его могут получить как упрощенцы на обычной ставке НДС, так и те, кто применяет пониженную ставку.

Если плательщик УСН ранее исчислил НДС и уплатил его в бюджет, то исчисленный НДС можно заявить к вычету в следующих случаях:

при отгрузке в счет авансов;

при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора при возврате покупателем товаров или отказа от товаров.

В книге покупок нужно зарегистрировать авансовые счета-фактуры или корректировочные документы при возврате или отказе от товаров, работ, услуг. Информация из книги покупок выгружается в декларацию по НДС.

Вычет «входного» НДС, который предъявляется при покупках, могут заявить только предприниматели с общей налоговой ставкой 20%, а в отдельных случаях — 10%.