Комитет Госдумы рекомендует повысить МРОТ до 22 440 рублей

Решение с 1 января 2025 года увеличить минимальный размер оплаты труда обеспечит повышение зарплаты для 4,2 млн россиян.

Комитет Госдумы по социальной политике одобрил законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2025 года до 22 440 рублей.

«Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год по данным Росстата составляет 46 751 рубль», — сказано в пояснительной записке.

Такое решение обеспечит повышение зарплаты около 4,2 млн сотрудников. Ожидается, что к 2030 году МРОТ будет составлять не меньше 35 тыс. рублей в месяц. Этот показатель вырастет с два раза по сравнению с 2023 годом.

Недавно мы писали, что медицинскому персоналу будут платить не меньше 2,5 МРОТ.