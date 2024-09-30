Медицинскому персоналу будут платить не меньше 2,5 МРОТ

В Госдуму внесли разработанный депутатами и сенатором законопроект с минимальным размером заработных плат для сотрудников медицинских учреждений. Младшему медперсоналу будут платить не меньше 2,5 МРОТ, а среднему — 4 МРОТ.

Сейчас в законодательстве нет положения о гарантированном объеме финансирования расходов на оплату труда медицинских работников. Подобное есть только для сотрудников из сферы образования.

«Принятие указанного законопроекта, устанавливающего гарантию достойной заработной платы для каждого медицинского работника независимо от места его жительства, позволит восстановить престиж и востребованность профессии медицинского работника, снизить социальное неравенство в стране», — говорится в пояснительной записке.

В здравоохранении соотношение зарплаты и минимального размера оплаты труда (МРОТ) составило в 2022 году всего лишь 3,8, а в 2024 году показатель снижается. Авторы проекта считают, что дефицит кадров невозможно преодолеть без «кардинального изменения подходов к финансированию оплаты труда медицинских работников и структуре их заработной платы».

Если законопроект примут, его положения вступят в силу с 1 июля 2025 года.