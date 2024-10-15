Майнеры будут платить налог на прибыль в два этапа

База по налогу на прибыль для майнеров криптовалюты будет считаться при возникновении права распоряжаться валютой, а также при ее продаже.

Начальник межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам № 7 Алексей Катяев объяснил принципы налогообложения компаний, которые занимаются майнингом криптовалют.

Такие организации будут платить налог на прибыль в два этапа. Сначала нужно пройти «оплату аванса по добытой криптовалюте». Налоговая база считается в момент, когда у майнера появляется право распоряжаться криптовалютой — то есть в момент ее зачисления на адрес-идентификатор. Об этом пишут «Ведомости».

Второй этап наступает в момент продажи криптовалюты. Если она подорожала с момента первой уплаты налога, то майнер заплатит налог с недостающей прибыли. В случае, если валюта подешевела, нужно зафиксировать убыток.

«Если ваше предприятие занимается производством, условно, чугунных сковородок и майнингом, убытки от майнинга нельзя будет перенести на производство сковородок, а убытки от производства сковородок нельзя будет перенести в убытки от майнинга», — объяснил Катяев.

Деятельность по добыче криптовалюты не будет облагаться НДС, поскольку внутри страны ею нельзя пользоваться. Криптовалюту разрешили применять только в рамках специального режима. Например, для расчетов по внешнеторговым контрактам.

По прогнозу Ассоциации промышленного майнинга (АПМ), налоговые поступления от добытой криптовалюты составят 50-60 млрд рублей в год.

Недавно мы писали, что реестр майнеров будет разрабатывать и вести ФНС.