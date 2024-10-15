От НДФЛ освободят экономию на процентах по жилищным кредитам

Минфин планирует вернуть льготу, которая позволит освободить от НДФЛ материальную выгоду от низких ставок по жилищным кредитам.

Он предлагает вернуть освобождение от НДФЛ с матвыгоды, которая была получена от экономии по беспроцентным займам и кредитам со ставкой меньше 2/3 ключевой. Эта льгота перестала действовать с 2024 года.

Согласно законопроекту, клиенты банка могут получить освобождение от налога на сумму экономии по процентам, если у них есть право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья.

«Установить, что доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами по договору займа (кредита), заключенному до 31 декабря 2024 года включительно, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц при условии наличия права у налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета», — сказано в проекте.

Освобождение можно получить по кредитам, взятым до конца 2024 года на покупку жилья или земельного участка для индивидуального строительства.