Депутаты уточнят, как будет работать подтверждение банковских операций для пожилых людей

Доверенных лиц разрешат привлекать не только к подтверждению переводов, но и при снятии наличных. Это позволит защитить денежные средства пожилых людей.

Осенью Госдума собирается принять законопроект, который позволит пожилым людям и социально уязвимым категориям населения привлекать доверенное лицо для подтверждения денежных операций.

Такой способ поможет защитить клиентов от воздействия мошенников. Изначально предполагалось, что третьи лица будут получать доверенность, но сейчас этот документ заменят дополнительным соглашением к договору. Также в поправках депутаты рассмотрят порядок отказа клиента от «второй руки». Об этом пишут «Известия».

Подтверждение дистанционных операций доверенными лицами должны ввести все крупные банки. Однако механизм не будет распространяться на операции по СБП, на долю которых приходится 80% всех переводов между физлицами.

По мнению партнера Legal Classic Group адвоката Алексея Выручаева, законопроект позволит банкам устанавливать плату за дополнительное соглашение о подтверждении операций. В таком случае Центробанку предстоит установить пороговое значение для таких комиссий.

«В настоящее время законопроект дорабатывается ко второму чтению, поэтому детальные комментарии преждевременны. Вместе с тем Банк России исходит из того, что проект должен охватывать ключевые расходные операции, по которым высок риск мошеннических действий», — сказали в ЦБ.

Регулятор считает, что подтверждение операций не должно негативно влиять на рынок платежных услуг. Сейчас положения законопроекта обсуждают с заинтересованными сторонами.