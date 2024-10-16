Приложение «Мой налог» второй день работает в автономном режиме

Самозанятые не могут выдать чек, выставить счет. Приложение работает в автономном режиме и может само выбить лишний чек, который будет нужно аннулировать.

У ФНС произошел сбой в приложении для самозанятых «Мой налог». Второй день пользователи не могут сформировать чек и жалуются на то, что нет связи с сервером. Вся работа происходит в автономном режиме.

В чате ФНС в Telegram налоговая сообщает, что сейчас приложение работает в штатном режиме.

«Ни в приложении "Мой налог", ни на сайте не возможно сформировать чек. Не работает второй день. Нет связи с сервером, зачем писать, что работает в штатном режиме, не понятно», — пишут в комментариях.

По информации на портале отслеживания сбоев downradar, на работоспособность приложения жалуются 517 пользователей из Москвы, 181 — из Санкт-Петербурга и 59 — из Нижнего Новгорода. Сигналы о проблемах приходят также из других регионов.

«Автономный режим работы. При выдаче чека в автономном программа самопроизвольно выбила лишний чек! Придется потом аннулировать чек, который ты сам не создавал. Будьте внимательны», — предупреждают пользователи.

17 сентября на сайте ФНС был технический сбой. Пользователи не могли войти в личные кабинеты, выставить счета и оплатить свои обязательства.