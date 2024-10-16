Суд: несогласие с изменением зарплатных дней не может приводить к увольнению

По мнению судов, нельзя расценивать перенос дат перечисления зарплат как изменение организационных или технологических условий труда.

Такой вывод содержит определение 3-го кассационного суда общей юрисдикции от 04.09.2024 № 88-19222/2024.

В компании решили поменять даты выплаты зарплат, в частности, из-за оптимизации кадрового центра и увеличения персонала (было стандартно 5-е и 20-е число, а стало 25-е и 10-е). Работнику вручили уведомление и предложили подписать допсоглашение к трудовому договору. Он отказался подписать изменения, и его уволили.

«Само по себе изменение календарной даты выплаты заработной платы с соблюдением условия о ее выплате не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, не может расцениваться как изменение условий оплаты труда», — указал суд.

Апелляция и кассация поддержали работника. Они указали, что не было оснований уведомлять его по ст. 74 ТК и увольнять при отказе продолжить работу. Трудовой договор расторгли незаконно.