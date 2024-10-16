Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: зарплаты управленцев выросли на 60%, умные датчики выявят усталость работников завода, а на Wildberries новая функция на основе нейросети

Подготовили обзор главных событий дня — 16 октября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Wildberries внедрил искусственный интеллект в создание рич-контента для всех продавцов платформы. Рич-контент — это небольшой лендинг (вкладыш) прямо в описании карточки товара, который помогает продемонстрировать сильные стороны продукции. Селлеру нужно только нажать на новую кнопку в редакторе и нейросеть сама сгенерирует страницу с текстами и картинками на основе информации в карточке товара.

  • За год зарплаты руководителей компаний выросли на 60%. Спрос на управленцев среднего и высшего звена за январь-сентябрь увеличился на 14%.

  • Известный советский конструктор подводных лодок, Герой России Юрий Коновалов лишился более 23 млн рублей после общения с телефонными мошенниками. Злоумышленники представлялись то помощником губернатора, то сотрудниками ФСБ.

  • В России впервые запатентовали варенье с натуральным заменителем сахара. Новый способ изготовления продукта исключает добавление сахара, консервантов неорганического содержания, а также искусственных ароматизаторов и подсластителей.

  • Аренда квартир в складчину набирает популярность. Чтобы найти соседей, россияне пользуются группами в соцсетях. Это позволяет сэкономить на жилье, снять сразу большую квартиру на нескольких человек. Сейчас аренда однокомнатных квартир в среднем подорожала на 12,3%.

  • Депутаты Госсобрания Башкирии отозвали законопроект о запрете идеологии чайлдфри.  

  • Сервис аренды самокатов от «Яндекса» начнет работать в Ставрополе и Астрахани. На старте работы в Ставрополе доступно 600 самокатов модели Ninebot Max Plus. На них установлены крупные номера, что позволяет проще фиксировать нарушения, например, езду вдвоем на одном самокате.

  • Умные датчики помогут выявить усталость работников на заводах. Система измеряет сердечный ритм, температуру кожи и двигательные паттерны с шести точек на туловище и руках. Это позволит снизить риск травм и хронических заболеваний, а также повысить производительность.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Известный советский конструктор подводных лодок, Герой России Юрий Коновалов лишился более 23 млн рублей после общения с телефонными мошенниками. Злоумышленники представлялись то помощником губернатора, то сотрудниками ФСБ.

    Про миллионы рассказал. А что с секретными сведениями? Может заодно с тем миллионом и чертежи передал "сотрудникам ФСБ" ?

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Депутаты Госсобрания Башкирии отозвали законопроект о запрете идеологии чайлдфри.  

    Видимо... они теперь "за" эту идеологию

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Умные датчики помогут выявить усталость работников на заводах.

    Как по мне, то мне и датчиков никаких не надо. И так понятно - устал.

    Это позволит ... а также повысить производительность.

    А как повысится производительность, если человек устал?