⚡️ Итоги дня: зарплаты управленцев выросли на 60%, умные датчики выявят усталость работников завода, а на Wildberries новая функция на основе нейросети

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Комментарии3
Про миллионы рассказал. А что с секретными сведениями? Может заодно с тем миллионом и чертежи передал "сотрудникам ФСБ" ?
Видимо... они теперь "за" эту идеологию
Как по мне, то мне и датчиков никаких не надо. И так понятно - устал.
А как повысится производительность, если человек устал?