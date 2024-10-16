⚡️ Итоги дня: зарплаты управленцев выросли на 60%, умные датчики выявят усталость работников завода, а на Wildberries новая функция на основе нейросети

Wildberries внедрил искусственный интеллект в создание рич-контента для всех продавцов платформы. Рич-контент — это небольшой лендинг (вкладыш) прямо в описании карточки товара, который помогает продемонстрировать сильные стороны продукции. Селлеру нужно только нажать на новую кнопку в редакторе и нейросеть сама сгенерирует страницу с текстами и картинками на основе информации в карточке товара.

За год зарплаты руководителей компаний выросли на 60%. Спрос на управленцев среднего и высшего звена за январь-сентябрь увеличился на 14%.

Известный советский конструктор подводных лодок, Герой России Юрий Коновалов лишился более 23 млн рублей после общения с телефонными мошенниками. Злоумышленники представлялись то помощником губернатора, то сотрудниками ФСБ.

В России впервые запатентовали варенье с натуральным заменителем сахара. Новый способ изготовления продукта исключает добавление сахара, консервантов неорганического содержания, а также искусственных ароматизаторов и подсластителей.

Аренда квартир в складчину набирает популярность. Чтобы найти соседей, россияне пользуются группами в соцсетях. Это позволяет сэкономить на жилье, снять сразу большую квартиру на нескольких человек. Сейчас аренда однокомнатных квартир в среднем подорожала на 12,3%.

Депутаты Госсобрания Башкирии отозвали законопроект о запрете идеологии чайлдфри.

Сервис аренды самокатов от «Яндекса» начнет работать в Ставрополе и Астрахани. На старте работы в Ставрополе доступно 600 самокатов модели Ninebot Max Plus. На них установлены крупные номера, что позволяет проще фиксировать нарушения, например, езду вдвоем на одном самокате.