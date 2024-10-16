Госдума увеличит штрафы для предпринимателей, которые не уведомляют о ведении деятельности

Чтобы лучше защищать потребителей от недобросовестных продавцов, депутаты ужесточат их ответственность. Если не передать сведения о ведении предпринимательской деятельности в Роспотребнадзор, компания заплатит до 48 тысяч рублей.

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект об увеличении штрафов за неуведомление о начале предпринимательской деятельности.

По закону бизнес должен предоставить информацию о себе в Роспотребнадзор. Однако недобросовестные продавцы, остерегаясь проверок, зачастую игнорируют это требование.

Штрафы для должностных лиц и ИП вырастут с 3-5 тыс. рублей до 7-12 тыс. Для юридических лиц — с 10-20 тыс. до 24-48 тыс. рублей.

Такое решение было принято после массовых отравлений едой из сервисов доставки. Тогда по всей стране пострадали сотни человек.

«Как стало известно, хозяйствующие субъекты, нарушения на объектах которых послужили причиной отравления, не подавали уведомления о начале своей предпринимательской деятельности в Роспотребнадзор, как это обязан сделать любой продавец, особенно если его товары имеют непосредственное отношение к жизни и здоровью людей — как, например, продукты питания», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, законопроект увеличивает срок давности привлечения к ответственности за такие нарушения с трех до шести месяцев.

Ожидается, что ужесточение ответственности продавцов позволит лучше защищать права потребителей.

Закон начнет действовать через 180 дней после его официальной публикации.