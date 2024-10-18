😲 Продукты от компании 1С подорожают на 10-18%

С 1 апреля 2025 вырастут цены на лицензии ПРОФ, а с 1 июля — на КОРП. Большинство программ подорожает на 14%, но некоторые позиции прибавят в цене 18%.

В 2025 году компания 1С планирует поднять цены на свои решения. Большинство продуктов подорожает на 14%, массовые лицензии — на 10%, а стоимость по некоторым отдельным позициям вырастет на 18%.

С 1 апреля 2025 года увеличатся цены для лицензий ПРОФ, по которым одновременно могут работать до 500 пользователей. Для крупного бизнеса с лицензией КОРП стоимость поднимут с 1 июля 2025 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на основателя и совладельца компании 1С Бориса Нуралиева.

Повышение цен плановое и объясняется ростом инфляции, необходимостью повысить зарплату разработчикам, а также расходами на улучшение платформы.

«Затраты на разработку, включая рыночные зарплаты программистов и оборудование, растут достаточно заметно. Надо учитывать, что большую часть этого повышения получат наши партнеры-внедренцы (скидка "1С: Франчайзи" составляет 55% от розничной цены). Зарплаты специалистов и другие затраты наших партнеров тоже растут, а мы должны заботиться о рентабельности их работы», — сказал Борис Нуралиев.

По мнению партнера и гендиректора «1С ПРО Консалтинг» Владимира Бибанова, повышение цен на бухгалтерское программное обеспечение окажет на рынок минимальное влияние. Сейчас стоимость таких решений привлекательнее по сравнению с западными вендорами.

В 2023 году выручка АО «1С» увеличилась на 2%, до 358 млн рублей, а чистая прибыль прибавила 397% и составила 16 млрд рублей.

За 2023 год стоимость российского программного обеспечения выросла на 10-20%. Причиной послужил массовый уход с рынка иностранных компаний. В Минцифры считают, что участники рынка имеют право самостоятельно определять ценовую политику.