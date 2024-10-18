Банки

Росфинмониторинг: больше 50% иностранцев предоставляют банкам ложные данные

Нерезиденты участвуют в схемах обналичивания денежных средств и подсовывают банкам ложные паспортные данные.

Начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков заявил, что свыше половины иностранных клиентов российских банков предоставляют организациям ложные паспортные данные.

«На основе информационного взаимодействия с подразделением финансовых разведок иностранных государств-резидентов этих клиентов выясняется, что более 50% предоставили либо какие-то ложные сведения, либо не существует таких клиентов, то есть имеет место злоупотребление», — сказал Грошиков.

Также он добавил, что сейчас у ведомства нет конкретных идей, как усовершенствовать проверку информации.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в обналичивании похищенных средств участвуют не только жители страны, но и нерезиденты и мигранты. За 2023 год банки предотвратили 34,8 млн попыток украсть денежные средства у клиентов.

Комментарии

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  • Бух-оптимист

    сейчас у ведомства нет конкретных идей, как усовершенствовать проверку информации.

    Может, лучше проверять тех, кто данные вносит?

    На днях одному сотруднику (гр. КНР) счет открывали, так в банке все кишки вынули, пока доки вносили.

    А тут: ложные сведения.