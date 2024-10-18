Росфинмониторинг: больше 50% иностранцев предоставляют банкам ложные данные

Начальник отдела Росфинмониторинга Кирилл Грошиков заявил, что свыше половины иностранных клиентов российских банков предоставляют организациям ложные паспортные данные.

«На основе информационного взаимодействия с подразделением финансовых разведок иностранных государств-резидентов этих клиентов выясняется, что более 50% предоставили либо какие-то ложные сведения, либо не существует таких клиентов, то есть имеет место злоупотребление», — сказал Грошиков.

Также он добавил, что сейчас у ведомства нет конкретных идей, как усовершенствовать проверку информации.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что в обналичивании похищенных средств участвуют не только жители страны, но и нерезиденты и мигранты. За 2023 год банки предотвратили 34,8 млн попыток украсть денежные средства у клиентов.