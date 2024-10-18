Инструкция от Соцфонда: как узнать реквизиты утерянного СНИЛС

Узнать данные СНИЛС можно на портале Госуслуги или в личном кабинете на сайте Социального фонда.

Страховой номер индивидуального лицевого счета не меняется на протяжении всей жизни. В него не вносят корректировки, если владелец сменил фамилию или потерял документы.

СНИЛС нужен для формирования пенсионных выплат, оформления других документов, в также он подтверждает права на льготы.

«Страховой номер не присвоен физическому носителю, зеленая пластиковая карточка с номером больше не выдается, утрата карточки или распечатки с номером ничем не грозит», — сказано в телеграм-канале Социального фонда.

Информацию о СНИЛС можно получить в электронном виде на портале Госуслуги в разделе «Личные документы». Это будет доступно только для пользователей с подтвержденной учетной записью.

В остальных случаях документ нужно запросить на портале Соцфонда в личном кабинете. Тогда заявитель получит уведомление АДИ-РЕГ с подтверждением присвоения номера индивидуального счета.