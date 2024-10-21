Какой налог платит ИП за сдачу в аренду зарубежной недвижимости

Если арендодатель – ИП и имущество используется в предпринимательской деятельности, то с доходов от аренды надо платить налог в рамках бизнеса.

В такой ситуации налог зависит от режима налогообложения ИП.

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.07.2024 № 03-04-05/67232.

Если сдаваемая в аренду недвижимость не относится к бизнесу, то аренда облагается НДФЛ.

Доходы от аренды зарубежной недвижимости – это доходы от источников не в РФ.

Если физлицо – налоговый резидент, то НДФЛ облагаются доходы как от источников в РФ, так и не в РФ. Если физлицо – нерезидент, то НДФЛ облагаются доходы только от источников в РФ.

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