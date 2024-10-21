С военным пенсионером нельзя заключать срочный трудовой договор на постоянную работу

Военный пенсионер – это не тот пенсионер, которого можно принять на работу по срочному договору в рамках статьи 59 ТК.

Разъяснение по этому вопросу дает Роструд в письме от 24.09.2024 № ПГ/18444-6-1.

Если работа изначально временная, то с сотрудником заключают срочный трудовой договор.

Но еще такой договор можно заключить по соглашению сторон без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Такое возможно в ряде случаев, в том числе – при приеме на работу пенсионера.

Однако в данном случае пенсионер – это человек, достигший возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Более молодого человека, например военного пенсионера, принимать по срочному договору на основании этой нормы ТК нельзя.