Трудовое право

С военным пенсионером нельзя заключать срочный трудовой договор на постоянную работу

Военный пенсионер – это не тот пенсионер, которого можно принять на работу по срочному договору в рамках статьи 59 ТК.

Разъяснение по этому вопросу дает Роструд в письме от 24.09.2024 № ПГ/18444-6-1.

Если работа изначально временная, то с сотрудником заключают срочный трудовой договор.

Но еще такой договор можно заключить по соглашению сторон без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Такое возможно в ряде случаев, в том числе – при приеме на работу пенсионера.

Однако в данном случае пенсионер – это человек, достигший возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Более молодого человека, например военного пенсионера, принимать по срочному договору на основании этой нормы ТК нельзя.

Комментарии

5
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а с простым обычным человеком можно заключить срочный трудовой договор на постоянную работу?

  • Бух-оптимист

    Военный пенсионер – это у того, кого надо пенсионер.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Военный пенсионер – это у того, кого надо пенсионер.

      фиг с ним с пенсионером и особенно с военным. Пусть у него кучами и пачками льготы и привилегии... За все-то их неудобства...

      Нам бы разобраться, что такое срочный договор на постоянную работу! Вот это как?

      • Джон Вокер

        В письме роструда фраза "постоянная работа" не встречается. Это творчество автора статьи.