С военным пенсионером нельзя заключать срочный трудовой договор на постоянную работу

Разъяснение по этому вопросу дает Роструд в письме от 24.09.2024 № ПГ/18444-6-1.
Если работа изначально временная, то с сотрудником заключают срочный трудовой договор.
Но еще такой договор можно заключить по соглашению сторон без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Такое возможно в ряде случаев, в том числе – при приеме на работу пенсионера.
Однако в данном случае пенсионер – это человек, достигший возраста 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Более молодого человека, например военного пенсионера, принимать по срочному договору на основании этой нормы ТК нельзя.
Комментарии5
а с простым обычным человеком можно заключить срочный трудовой договор на постоянную работу?
Нельзя
Военный пенсионер – это у того, кого надо пенсионер.
фиг с ним с пенсионером и особенно с военным. Пусть у него кучами и пачками льготы и привилегии... За все-то их неудобства...
Нам бы разобраться, что такое срочный договор на постоянную работу! Вот это как?
В письме роструда фраза "постоянная работа" не встречается. Это творчество автора статьи.