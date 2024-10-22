ФНС доначислит НДФЛ с дивидендов за 2024 год по ставке 15%

Если в 2024 году дивиденды и зарплата по отдельности будут менее 5 млн рублей, а в сумме – больше, то по итогам года придется доплатить НДФЛ по ставке 15%. Его начислит ФНС.

Разъяснения – в письме Минфина от 23.07.2024 № 03-04-05/68606.

Дело в том, что по правилам 2024 года НДФЛ считают по совокупности налоговых баз, но по налоговой базе в виде дивидендов НДФЛ считают отдельно.

Поэтому при расчете НДФЛ с дивидендов зарплату не учитывают.

Но по итогам года налоговики просуммируют все базы и если в совокупности доход будет больше, чем 5 млн рублей, то насчитают НДФЛ, который надо будет уплатить по налоговому уведомлению до 01.12.2025.

Пример Зарплата директора за 2024 год – 2 000 000 руб. С нее бухгалтер удержал НДФЛ 260 000 руб. (2 000 000 х 13%).

Дивиденды директора-учредителя за 224 год – 6 000 000 руб. С них бухгалтер удержал 800 000 руб. ((6 000 000 – 5 000 000) х 15% + 650 000).

Итого 260 000 + 800 000 = 1 060 000 руб.

ФНС все пересчитает так: (8 000 000 – 5 000 000) х 15% + 650 000 = 1 100 000 руб.

Итого к доплате 1 100 000 – 1 060 000 = 40 000 руб.

Кстати, в 2025 году ФНС не будут суммировать зарплату и дивиденды, потому что шкала НДФЛ для этих налоговых баз будет разная. Какие налоговые базы будут в 2025 году, мы разбирали здесь.

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