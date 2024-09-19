В 2025 году НДФЛ с зарплаты и дивидендов суммировать не будут

В 2024 году налоговые агенты отдельно считают НДФЛ с зарплаты и дивидендов, а потом налоговики все суммируют и доначисляют налог, если общий доход превысил 5 млн рублей. В 2025 году будет по-другому.

Налоговые агенты по-прежнему будут считать НДФЛ отдельно по зарплате и дивидендам. Но потом налоговики суммировать эти доходы не будут.

Эти налоговые базы (основная и по дивидендам) не суммируются.

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года – здесь.

С 2025 года по зарплате прогрессивная шкала НДФЛ такая:

до 2,4 млн руб. – 13%;

от 2,4 до 5 млн – 15%;

от 5 до 20 млн – 18%;

от 20 до 50 млн – 20%;

свыше 50 млн руб. – 22%.

По дивидендам шкала такая:

до 2,4 млн руб. – 13%;

свыше 2,4 млн – 15%.

Пример расчета НДФЛ при выплате зарплаты и дивидендов в 2025 году Директор-учредитель получил зарплату в размере 2,35 млн руб. и дивиденды 2,3 млн. НДФЛ = 2,35 млн х 13% + 2,3 млн х 13% = 604 500 руб. То есть, хотя общий доход превысил 2,4 млн рублей, ставка НДФЛ будет 13%.