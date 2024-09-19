В 2025 году НДФЛ с зарплаты и дивидендов суммировать не будут

Налоговые агенты по-прежнему будут считать НДФЛ отдельно по зарплате и дивидендам. Но потом налоговики суммировать эти доходы не будут.
Эти налоговые базы (основная и по дивидендам) не суммируются.
Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года – здесь.
С 2025 года по зарплате прогрессивная шкала НДФЛ такая:
до 2,4 млн руб. – 13%;
от 2,4 до 5 млн – 15%;
от 5 до 20 млн – 18%;
от 20 до 50 млн – 20%;
свыше 50 млн руб. – 22%.
По дивидендам шкала такая:
до 2,4 млн руб. – 13%;
свыше 2,4 млн – 15%.
Пример расчета НДФЛ при выплате зарплаты и дивидендов в 2025 году
Директор-учредитель получил зарплату в размере 2,35 млн руб. и дивиденды 2,3 млн.
НДФЛ = 2,35 млн х 13% + 2,3 млн х 13% = 604 500 руб.
То есть, хотя общий доход превысил 2,4 млн рублей, ставка НДФЛ будет 13%.
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